Colonno, un albero alto 15 metri rischia di cadere: chiusa la Statale Regina

Le operazioni di messa in sicurezza della strada

Colonno (Como), 9 marzo 2023 - È stato un pomeriggio difficile oggi sulla Statale Regina dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Colonno per rimuovere un'albero alto 15 metri che rischiava di precipitare sulle auto in transito. Per mettere in sicurezza l'area è intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Menaggio che, con l'ausilio dell'autoscala, è salita sulla parte rocciosa e ha fatto a pezzi l'albero.

Per consentire le operazioni in sicurezza la Polizia locale della Tremezzina è intervenuta chiudendo la strada per mezz'ora. Alla fine l'albero è stato rimosso e gli automobilisti rimasti in colonna hanno potuto riprendere il loro viaggio.