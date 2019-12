Como, 23 dicembre 2019 - E’ un albero davvero speciale quello con cui quest’anno hanno voluto festeggiare il Natale all’ospedale Sant’Anna di Como. A decorarlo sono delle palle colorate di rosso con inciso sopra il nome di una persona: si tratta dei 176 donatori di organi e tessuti che nel corso del 2019 grazie alla loro generosità hanno salvato la vita a tante persone.

"Non c’è regalo più bello che donare una parte di sé e così a Natale ci è sembrato giusto ricordare queste persone e ringraziare i loro familiari che hanno saputo trasformare il proprio dolore in un atto d’amore – ricorda la dottoressa Susanna Peverelli, responsabile del Coordinamento prelievo d’organi di Asst Lariana -. Dal 1° gennaio al 31 ottobre, grazie alla precedente manifestazione di volontà positiva o al consenso dei familiari, sono 176 le persone che hanno acconsentito alla donazione e permesso ad altre persone di avere una nuova speranza. Nel 2019, in particolare, i donatori di organi sono stati 16, il dato migliore di sempre".

Un successo che passa attraverso il consenso dei familiari che in nessun caso si sono apposti alla volontà, in alcuni casi postuma, dei potenziali donatori. "Nel corso dell’anno non abbiamo avuto opposizioni ed è un dato in controtendenza e credo unico in Lombardia ed in Italia dove le percentuali di opposizione registrate sono rispettivamente del 25% e del 30% - prosegue la responsabile del servizio -. La domanda di donazione resta la domanda più difficile per i curanti nel momento più doloroso per la famiglia, eppure tutte queste persone hanno dimostrato grande sensibilità, generosità e solidarietà". Al percorso di donazione a “cuore battente” in morte encefalica, nel corso di quest’anno si è aggiunta l’attività di donazione a “cuore fermo”.