Arrestato spacciatore in monopattino: aveva un chilo di coca e in casa ne nascondeva altri 10

Albavilla (Como), 18 agosto 2023 – Il monopattino? Mezzo ecologico, economico, senza targa e che può circolare ovunque senza attirare particolari sospetti.

Almeno così credeva un albanese di 29 anni che sulla sua tavola elettrica trasportava un panetto da un chilo di cocaina e in casa ne nascondeva altri 10.

L’arresto

Ma al giovane non è andata per nulla bene: è stato arrestato un albanese dagli agenti i della Questura di Como mentre sul suo monopattino percorreva le vie del comune di Albavilla. non era però proprio rilassato ed è stato controllato perché gli agenti avevano notato il suo fare sospetto.

La scoperta

E' stato infatti trovato in possesso di un panetto di un chilo di cocaina. La perquisizione in casa sua ha consentito di sequestrare altri dieci panetti di droga per un totale di circa undici chili. L'uomo, residente ad Albavilla, è ora in carcere a Como.