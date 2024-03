Aiuto contro la fragilità sociale . La nonnina sola trova compagnia nella caserma dei vigili urbani

Angela vive sola, ha raggiunto il ragguardevole traguardo dei novant’anni, sta benino ma soffre di solitudine. Non ha parenti vicini che le tengano compagnia, né ha qualcuno con cui confrontarsi. Così almeno una volta a settimana va a farsi una passeggiata in paese e poi bussa al Comando di Polizia Locale, per fare due chiacchiere. E alla fine della chiacchierata gli agenti la riportano a casa, dandole un passaggio in auto. È la storia che arriva da Rezzato, che parla di fragilità sociale ma anche di vicinanza da parte delle forze dell’ordine. "Non ci occupiamo solo di sicurezza - chiarisce il comandante della Municipale di Rezzato, Jack Fola -. Ci piace offrire sostegno e apertura a chi ne ha bisogno. E gli anziani in condizioni di difficoltà sono sempre di più. Possono contare su di noi". La nonnina Angela è tra questi. Seguita dai Servizi del Comune di Rezzato e sostenuta dagli assistenti sociali che un paio di volte a settimana vanno a trovarla per verificare che non abbia bisogno di qualcosa e le danno una mano con la spesa al supermercato, l’anziana sente il peso di non poter trascorrere qualche ora con una presenza amica, e a volte la malinconia prende il sopravvento. Ma ora gli amici se li è fatti al Comando di Polizia, sono tutti in divisa. "Saranno 4 o 5 mesi che viene a trovarci - continua Fola-. Dopo il suo giretto per le vie del centro arriva, sta con noi per un po’ e quando è ora di rincasare è un po’ stanca per rientrare a piedi così la accompagnano i miei ragazzi. Ultimamente abbiamo una seconda presenza fissa: quella di un anziano che per ore si piazza con il suo cagnolino davanti alla sede perché, sostiene, il luogo piace al suo cane". Beatrice Raspa