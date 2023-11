Gambizzato e pestato con mazze e spranghe per questioni di droga: sette rinvii a giudizio per l’agguato di Monguzzo

MONGUZZO - Mohamed Himi, marocchino di 43 anni senza fissa dimora, il 18 dicembre di due anni fa aveva subito un vero e proprio agguato. In sette lo avevano raggiunto di notte nel casolare che presidiava, nei boschi di Monguzzo, trascinato fuori e ripetutamente colpito con calci e pugni. Uno di loro lo aveva ferito a una gamba a colpi di arma da fuoco, e poi colpito alla testa più volte con il calcio della pistola, ma poi tutti e sette avevano proseguito ancora nel pestaggio, con mazze e spranghe di legno.

Gli avevano rapinato il portafogli, il passaporto marocchino e il suo telefono cellulare, obbligandolo con violenza a rivelare dove teneva altri tre telefoni, utilizzati per lo spaccio di droga. In ospedale quella notte era arrivato con ferite d’arma da fuoco alla coscia destra, lesioni e contusioni in tutto il corpo, una ferita aperta nel torace, e una all’altezza dell’anca, per le quali era andato incontro a 45 giorni di prognosi.

Le indagini dei carabinieri di Cantù, coordinate dal sostituto procuratore Giuseppe Rose, erano arrivate a identificare i sette aggressori, anche grazie ai tabulati telefonici, e a ipotizzare, davanti a una serie di evidenze, che l’aggressione fosse maturata per questioni di spaccio di droga. I sette ora sono stati rinviati a giudizio con le accuse di lesioni pluriaggravate e rapina in concorso. Sono tutti connazionali della vittima, detenuti per altre vicende, senza fissa dimora o irreperibili: Abdelhaq El Hilali, 33 anni, Abdellah Bahroui, 32 anni, Mustapha El Omari, 30 anni, Youssef Madly, 22 anni (unico con cittadinanza italiana, residente a Milano), Hamza Ben Chaoue, 22 anni, Nabil Samad, 29 anni e Aziz El Omary, 40 anni. El Hilali e El Omary sono anche accusati di porto di arma in luogo pubblico, quest’ultimo ritenuto l’esecutore della gambizzazione e delle lezioni alla testa con il calcio dell’arma.

All’udienza preliminare, nessuno di loro ha voluto fare riti alternativi, e finiranno dunque davanti a giudici dibattimentali il prossimo anno. Quella sera i carabinieri erano intervenuti in piena notte, chiamati da qualcuno che aveva sentito gli spari a distanza dal luogo in cui era avvenuta l’aggressione. La vittima nel frattempo è stata sentita in incidente probatorio, essendo più che plausibile la possibilità che sparisse, e senza garantire la testimonianza a processo.