Aggredito e difeso: 47enne in carcere per tentato omicidio

Ha detto di essere stato aggredito e di essersi difeso, negando di aver scatenato l’aggressione finita a coltellate nei confronti dell’uomo che ritiene rivale in amore. Antonio Turbiglio, 47 anni, residente in Abruzzo ma domiciliato a Lurago da venerdì è in carcere per tentato omicidio, per aver assestato una serie di coltellate al braccio e all’addome di Davide Ongaro, 35 anni di Como. Ex compagno di una donna di 32 anni, Turbiglio sarebbe stato ingelosito da una presunta frequentazione della vittima con la donna, che tuttavia entrambi negano. Giovedì alle 19 Turbiglio ha visto Ongaro e l’ex in via Cantù e Lomazzo, e qui è avvenuta l’aggressione. Il 35enne in ospedale, in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Ieri il gip Walter Lietti ha interrogato Turbiglio, la cui versione dovrà essere oggetto di accertamenti, ma convalidato l’arresto confermando la custodia in carcere. Indagano i carabinieri di Cantù e di Lomazzo. Pa.Pi.