Aggredì la moglie Non potrà starle vicino

La moglie lo ha lasciato, e lui l’ha raggiunta sul posto di lavoro armato di coltello. Ma la donna si era difesa, aveva preso il coltello incurante di ferirsi, e lo aveva disarmato, riuscendo a staccare la lama che impugnava dal manico. Così il marito era scappato, facendo perdere la sue tracce per diversi giorni. L’aggressione era avvenuta l’11 aprile quando l’uomo, un tunisino di 39 anni residente a Cantù, giardiniere, aveva aspettato la moglie davanti all’abitazione in cui lavorava come badante, puntandole contro un coltello da cucina. Ma lei, che lo aveva lasciato lo scorso autunno e non era minimamente intenzionata a cambiare idea, per nulla intimorita dalla minaccia, lo aveva affrontato a mani nude, e disarmato. Medicata in ospedale, era stata dimessa con 15 giorni di prognosi per i tagli alla mano, e poi aveva denunciato il marito, consegnando ai carabinieri la lama che aveva staccato dal coltello e trattenuto. Il gip di Como, in seguito alla denuncia aveva emesso un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla moglie, che tuttavia è stato possibile eseguire solo la settimana scorsa. Pa.Pi.