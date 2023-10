Acquedotto promosso. Perdite ridotte sotto il 20%

Promossa a pieni voti da Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) la società Lereti, che per il gruppo Acinque si occupa di distribuzione idrica. A Como negli ultimi anni le perdite dell’acquedotto sono state ridotte sotto il 20% a fronte di una media nazionale che supera i 40 punti percentuali. Un risultato ottenuto grazie alla tecnologia e a numerosi sensori, oltre 150 quelli installati nella rete di Como e Varese, che consentono di individuare le perdite e intervenire in maniera tempestiva. Strategie che tengono conto anche dei cambiamenti climatici e delle difficoltà, soprattutto nel periodo estivo, di garantire un adeguato approvigionamento idrico. A Como grazie all’impianto di potabilizzazione collocato sotto la cavarna del Baradello è garantita un’adeguata produzione d’acqua e l’azienda ha in progetto, attraverso la costruzione di una nuova rete, di estendere il servizio anche alla vicina provincia di Varese.

"Guardiamo avanti, la parola d’ordine è continuare a investire nelle infrastrutture e migliorare ulteriormente questi risultati - spiega Marco Levi, amministratore di Lereti - Accanto agli importanti progetti di sviluppo ed efficientamento degli acquedotti esistenti, è ad esempio in fase di studio la proposta di un progetto per una dorsale a cavallo fra i territori di Varese e Como che, alimentata dall’impianto di potabilizzazione insediato nella caverna alle pendici del Baradello (ad impatto urbanistico zero), consentirebbe di rifornire meglio la provincia prealpina più esposta agli effetti del climate change di quanto non lo sia il comprensorio lariano approvvigionato dal lago". Ro.Ca.