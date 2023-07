Acque del Lario promosse La Goletta valuta 11 punti e 8 superano il test

Promosse anche dalla Goletta di Legambiente le acque del Lario, che hanno superato l’esame in 8 degli 11 punti “problematici“ scelti per i prelievi, confermandosi inquinate “solo“ in 3 punti. La bandiera nera va alla foce del torrente Meria, a Mandello, sul ramo Lecchese, mentre su quello Comasco a fronte di 4 zone monitorate 2 sono risultate inquinate: la foce del torrente Cosia a Como e quella dell’Albano a Gravedona. "Quest’anno sul ramo lecchese abbiamo avuto risultati migliori. È possibile che le piogge recenti abbiano diluito il carico di inquinanti - spiega Costanza Panella, presidente circolo Legambiente Lario Sponda Orientale -. Ci auguriamo che questo dato positivo sia anche il risultato di interventi che l’Ufficio d’Ambito di Lecco per opera del gestore Lario Reti hanno realizzato sulla rete fognaria e sulla depurazione. A Mandello del Lario, invece, il riproporsi del dato negativo alla foce del Meria conferma la necessità di un intervento, che sappiamo essere in corso con lavori di potenziamento del depuratore". Sul ramo comasco è nettamente migliorata la situazione del Telo ad Argegno e alla foce del Breggia a Cernobbio. "Gli altri 2 punti, la foce del torrente Cosia e la foce del torrente Albano, sono risultati inquinati - spiega Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia - lo scorso anno erano risultati fortemente inquinati. Si conferma per le foci di Cosia e Albano la foto 2022: questi 2 punti critici dovranno continuare ad essere monitorati per cercare di risanarli". Risultati sovrapponibili a quelli del 2022 anche per Enzo Tiso, presidente del Circolo Legambiente di Como. "Si conferma che dove sono stati messi in atto recenti interventi di risanamento dei sistemi fognari e di ammodernamento degli impianti di depurazione l’inquinamento microbiologico rimane nei limiti di legge - conclude -. Questo vale per la foce del Telo ad Argegno che raccoglie le acque di alcuni Comuni della valle d’Intelvi e la foce del Breggia il cui bacino comprende territorio svizzero. Diversa la situazione alla foce dell’Albano a Gravedona dove l’acqua è contaminata da scarichi provenienti dai Comuni a monte. Sempre compromessa la situazione del Cosia dove, a dispetto dei divieti, molti si immergono. Per questa situazione ci aspettiamo che vista la presenza ora di un unico gestore, si proceda alla manutenzione del sistema di collettamento di Como e limitrofi". Roberto Canali