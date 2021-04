Il presidente e legale rappresentante della Asd Pallanuoto Como, Giovanni Dato, 39 anni, ha ricevuto l’avviso della conclusione delle indagini relativo alla concessione dell’impianto sportivo di viale Geno. Il sostituto procuratore di Como, Pasquale Addesso, ipotizza a suo carico i reati di falso...

Il presidente e legale rappresentante della Asd Pallanuoto Como, Giovanni Dato, 39 anni, ha ricevuto l’avviso della conclusione delle indagini relativo alla concessione dell’impianto sportivo di viale Geno. Il sostituto procuratore di Como, Pasquale Addesso, ipotizza a suo carico i reati di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, falso ideologico, e turbativa d’asta. Avrebbe infatti "falsamente attestato" nelle dichiarazioni rese al Comune di Como a settembre 2018, un numero di tesserati agonistici notevolmente superiore a quelli reali - e inclusi negli elenchi vidimati dalla Fin Lombardia - relativi alle tre stagioni tra 2015 e 2018. Un requisito fondamentale delle gara, rispetto al quale per la stagione 201516, quando i tesserati reali erano 4, nei documenti depositati per concorrere alla concessione, ne figuravano 50. Per l’anno successivo comparivano 57 anziché 11, e per il 201718 71 anziché 23. In questo modo, sarebbe riuscito a ottenere un punteggio più elevato nella classifica redatta dalla commissione aggiudicatrice. Sulla scorta di queste premesse, la Procura gli contesta quindi anche la turbativa d’asta, che sarebbe stata messa in atto aggirando le richieste della commissione appaltante, omettendo di depositare gli elenchi vidimati dalla Federazione Italiana Nuoto Lombardia, con il numero reale degli iscritti agli elenchi dei tesserati agonistici, ottenendo così l’assegnazione, fino al giugno 2020, quando lo stesso Comune l’aveva annullata in autotutela. Pa.Pi.