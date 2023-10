Como, accoltellò 15 volte la fidanzata: Patellaro in carcere si arrampica su un tetto

In cinque giorni di detenzione in carcere, Michael Patellaro, il venticinquenne arrestato per il tentato omicidio della compagna Erika Dessi, ha già creato una serie di occasioni per attirare l’attenzione su di sé. L’ultima ieri mattina durante l’ora d’aria, quando si trovava nel “passeggio”, il cortile collegato alle singole sezioni. Arrampicandosi ad appigli improvvisati, è riuscito a salire su un tetto interno, la copertura di un corridoio perimetrale al cortile. Non avrebbe fatto nessuna particolare azione dimostrativa. Gli agenti, dopo una breve trattativa, lo hanno convinto a scendere.

Già poco dopo il suo arrivo al Bassone, nella sezione di detenuti comuni in cui era stato collocato, avrebbe avuto un diverbio per il quale è stato spostato nella sezione dei “nuovi giunti“, che ospita anche detenuti che hanno dimostrato incompatibilità ambientali con altri reclusi.

Un altro momento critico si sarebbe verificato lunedì, mentre veniva accompagnato all’interrogatorio di convalida del suo arresto: avrebbe avuto un battibecco con uno degli agenti.

Episodi che si sommano a quanto accaduto in Questura venerdì all’alba, dopo l’arresto, quando aveva aggredito un agente di polizia incaricato di portarlo in carcere, procurandogli lesioni per le quali è indagato.

Intanto il medico legale Giovanni Scola, incaricato dal sostituto procuratore Antonio Nalesso di svolgere la valutazione sulle ferite che Patellaro ha inferto alla compagna, ha confermato un numero di coltellate tra le 13 e le 15 concentrate nella zona toracica, le più gravi al collo, arrivate a sfiorare la colonna vertebrale. Ferite per cui la prognosi non è ancora stata sciolta.