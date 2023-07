Accoglienza con il basket a La Valletta Brianza: 10 minori stranieri imparano a giocare insieme

Basket senza frontiere e a colori a La Valletta Brianza. Le frontiere sono dei Paesi e i colori della pelle dei 10 minori stranieri non accompagnati ospiti nella comunità Cambia-Menti de La Valletta Brianza. A fine mese, insieme a due educatori, i ragazzini parteciperanno a Martinengo, in provincia di Bergamo, a un campo di pallacanestro speciale e inclusivo dove l’obiettivo è imparare a giocare bene insieme.

È un progetto di inclusione attraverso il gioco del basket, ideato dai professionisti di Basket a colori in collaborazione con i colleghi della Società Pallacanestro Martinengo e il contributo degli operatori delle associazioni L’Arca di Leonardo, Amici di don Maurizio e La Isla de Burro. "Offriamo ai giovani stranieri attualmente ospitati in comunità educativa per minori non accompagnati, durante il periodo di stacco dall’attività scolastica, un’esperienza nuova e diversa di intrattenimento in cui entrare in contatto con altri ragazzi, beneficiando degli insegnamenti sportivi – spiegano insieme Alexandra Gazzola dell’Arca di Leonardo, Antonio Lecchi di Basket a colori con la volontaria Annamaria Piscione -. Lo sport aiuta in particolare gli adolescenti a sfogare le proprie energie e a fare squadra favorendo l’integrazione". I dieci ragazzi della comunità Cambia-Menti de La Valletta Brianza intraprenderanno una vacanza di una settimana dove apprendere i rudimenti del basket con lezioni regolari da parte di istruttori professionisti della società Basket a Colori, oltre ad accedere a sport diversi insieme ad altri adolescenti. D.D.S.