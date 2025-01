Scoperto in flagrante: ruba superalcolici dal supermercato e viene denunciato a Como

Como, 22 gennaio 2025 – Alla fine ne è uscito con una denuncia a piede libero, nonostante fosse stato sorpreso in flagranza di reato a rubare merce dallo scaffale di un supermercato. L’uomo, 33 anni originario di Crema, è stato fermato ieri pomeriggio e preso in consegna dalla polizia: oltre a una serie di precedenti penali, gli agenti hanno scorto che era anche destinatario di un foglio di via dalla città di Como della durata di tre anni, ancora in corso di validità, e violato.

Furto e intervento della sicurezza

A chiamare la pattuglia è stato l’addetto alla sicurezza di un supermercato di via Carloni, dopo averlo visto prelevare dagli scaffali e nascondere cinque bottiglie di superalcolici sotto il giubbotto per un totale di quasi 100 di valore. Per poi oltrepassare le casse pagando esclusivamente una confezione di yogurt. Gli agenti hanno quindi preso in consegna l’uomo portandolo in Questura, dove è stato denunciato a piede libero per tentato furto aggravato. Gli è inoltre stata contestata la violazione al foglio di via obbligatorio da Como, posizione amministrativa che verrà vagliata e che potrebbe anche portare a un inasprimento del provvedimento tuttora in vigore.