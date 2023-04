Accesero due fumogeni Rischiano pene severe

Rischiano da 1 a 4 anni di reclusione per aver acceso due fumogeni nel corso di una manifestazione di protesta organizzata, un anno fa, per contestare la Canturina Bis. Un provvedimento troppo eccessivo secondo gli esponenti di M5s quello che rischiano un paio di giovani attivisti dei Fridays for Future Come, colpito da un decreto penale di condanna in base ai Decreti Sicurezza firmati da Matteo Salvini quando era ministro dell’Interno. "I ragazzi rischiano da 1 a 4 anni soltanto per aver acceso dei fumogeni durante la manifestazione che ha avuto luogo a Figino Serenza lo scorso 29 aprile. Ci sentiamo di manifestare loro la nostra vicinanza per l’eccessiva severità con cui sono stati colpiti - spiegano Raffaele Erba e Rosario Enea, rispettivamente coordinatore provinciale e consigliere a Cantù di M5s -. Noi come Movimento 5 Stelle eravamo presenti alla manifestazione e possiamo testimoniare che non è stato creato alcun rischio all’incolumità pubblica perché si è svolto tutto in luogo all’aperto, a strade chiuse e secondo una coreografia definita e nel rispetto delle regole di sicurezza". e persi e due misure".