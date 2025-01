A Cernobbio il premio . Mormone

Il Premio Internazionale musicale Antonio Mormone torna a Cernobbio, a Villa Bernasconi, domenica 26 gennaio alle 21.00, con la violinista coreana Anna Im, semifinalista del prestigioso concorso musicale. Il programma spazia dal Settecento con Bach e Paganini al Novecento con Fritz Kreisler, passando per Wieniawski e Ysaÿe. Chi parteciperà riceverà i biglietti per finale che si volgerà al Teatro alla Scala il 22 giugno prossimo: basterà lasciare il recapito e-mail per ricevere gratuitamente i biglietti. Il Premio Mormone è indirizzato alternativamente a giovani pianisti e a giovani violinisti di età compresa fra i 18 e i 28 anni.