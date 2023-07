350 Camici Bianchi "Scippati" dalla Svizzera, Mozione Bipartisan Per Trattenerli

Sono oltre 350 i camici bianchi "scippati" nell’ultimo triennio dalla Svizzera, in particolare gli infermieri che in Canton Ticino ma anche nei Grigioni possono guadagnare a parità di ore due o tre volte in più di quel che percepirebbero in Italia. Per cercare di trattenerli, su sollecitazione delle associazioni di categoria, il Consiglio regionale ha approvato una mozione bipartisan per impegnare la Giunta a far pressione sul Governo per riconoscere un’indennità di confine a favore degli operatori sanitari. "Per una volta, ed è un caso raro e per questo apprezzabilissimo, la politica ha messo da parte i colori, le bandiere e le divergenze, badando alla concretezza dei contenuti e all’obiettivo finale, appoggiando in pieno la proposta – spiega Antonio De Palma, presidente nazionale di Nursing Up –. Il nostro obiettivo è bloccare un esodo pericolosissimo per la già precaria stabilità del nostro sistema sanitario". Il testo impegna la giunta regionale a intervenire con il governo affinché venga prevista un’indennità per i medici, infermieri e tutte le professioni sanitarie "ma anche per aumentare il riparto del fondo nazionale sanitario destinando maggiori indennità al personale impiegato nelle aree di confine". Ro.Can.