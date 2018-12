© Riproduzione riservata

Tremezzo, 6 dicembre 2018 - In occasione dell’apertura straordinaria di sabato 8 dicembre del giardino botanico Villa Carlotta, la Rete degli orti botanici della Lombardia, a cui la residenza storica di Tremezzo aderisce, dalle 14 alle 16 organizza un incontro dedicato al tema delle piante spontanee in cucina. Sarà possibile condividere le proprie ricette, scoprire quelle lasciate nel corso degli ultimi mesi dai visitatori del giardino botanico italiani e stranieri, quelle svelate dai ristoratori e produttori locali alla riscoperta della tradizione. Presenti all’appuntamento i ricercatori del giardino botanico con cui sarà possibile dialogare sulle abitudini alimentari, sull’importanza del corretto riconoscimento delle erbe spontanee e del loro utilizzo in cucina.L’incontro è organizzato dalla Rete degli orti botanici lombardi nell’ambito del progetto Scienza e Società – definizione e potenziamento del ruolo degli Orti Botanici lombardi che ha, tra gli altri, l’obiettivo di favorire il dialogo tra il pubblico e chi si occupa di ricerca scientifica in ambito botanico. Si conferma così la mission degli Orti botanici lombardi: musei in cui si fa conservazione della biodiversità, ma anche divulgazione, educazione e ricerca. Ambienti accoglienti in cui chiunque può confrontarsi su temi di interesse scientifico. La partecipazione all’incontro è gratuita, compresa nel biglietto di ingresso.