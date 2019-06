Como, 15 giugno 2019 - L’idea del viaggio prosegue, di stagione in stagione, verso mete sempre più lontane ed inesplorate, valica i confini terrestri, nell’anno in cui ricorrono i 50 anni dal primo allunaggio dell’uomo sulla Luna (1969), ‘un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità’.

Tutta colpa della luna è il leitmotiv che caratterizza la programmazione 2019/2020. La stagione operistica inaugura con Guglielmo Telldi Gioachino Rossini, nella versione originale italiana, del 1831, con la direzione di Carlo Goldstein e la regia diArnaud Bernard, un titolo impegnativo più di altri per i finalisti del Concorso AsLiCo dello scorso gennaio. In una programmazione, che ama sempre più alternare sfide e sperimentazioni, impegno e ricerca, con un’attenzione volta a valorizzare memoria e compositori del territorio, il secondo titolo lirico è La Sonnambula di Vincenzo Bellini (la direzione è affidata a Leonardo Sini, la regia a Raúl Vázquez), composta proprio a Moltrasio, a pochi chilometri dal Teatro Sociale, nel medesimo anno dell’edizione italiana del Guglielmo Tell (1831), ispirata a La Somnambule, comédie-vaudeville scritta da Eugène Scribe e Germaine Delavigne nel 1819.

Il cartellone prosegue poi con Macbeth di Giuseppe Verdi nell’edizione del 1865, affidata al direttore Gianluigi Gelmetti e alla regista Elena Barbalich. Aida(del 1871) è il penultimo titolo, nell’allestimento storico di Franco Zeffirelli, ripreso da Stefano Trespidi, concertazione e direzione d’orchestra sono affidate a Francesco Cilluffo. Seguono, in un abbinamento irrituale, ma logico a livello cronologico, due commedie in atto unico: L’heure espagnole, composta da Maurice Ravel nel 1911 e Gianni Schicchi, di Giacomo Puccini, del 1918. Nei libretti, ora nei versi, ora nelle didascalie, ora nelle implicite suggestioni musicali, rese esplicite da regie e citazioni, ritorna la luna, un richiamo, un’eco presente e silente, una guida tangibile. La stagione di prosa trova il suo avvio con un unicum, commissionato dal Teatro Sociale di Como a Maurizio de Giovanni: nel solco della tradizione che vuole ad incipit autunnale una narrazione in ‘assolo’, lo scrittore presenta alcuni passi dai suoi romanzi più celebri, ispirati alla luna, ora rifugio di recondite emozioni, ora spettatrice muta d’intricati casi da risolvere, ora complice ed ispiratrice ad illuminare l’ingegno dei personaggi.

Sempre dalla penna di Maurizio de Giovanni la stagione presenta in febbraio Il silenzio grande, per la regia di Alessandro Gassmanc on Massimiliano Gallo, Stefania Rocca, Monica Nappo, Paola Senatore, Jacopo Sorbini. Atteso a Como è il debutto di Alessio Boni, nei panni di Don Chisciotte, nel testo ispirato all’omonimo romanzo di Miguel de Cervantes. Le atmosfere lunari e poetiche di William Shakespeare, secentesche come in Cervantes, sono invece proposte nella Tempesta, per la regia di Luca De Fusco. La prosa, nelle declinazioni off, ctl e open, contempla poi un alternarsi di nomi di richiamo: da Simone Cristicchi in Manuale di volo per uomo, a Emma Dante, che ritorna sul Lario con Misericordia; da Filippo Timi in Skianto, che ha scelto Como per riallestire e ripartire in tournée,a Laura Negretti inBarbablu 2.0;da Daniela Villain Overload (Premio UBU 2018), a Chiara Lagani, in Storia di un’amicizia tratto dalla tetralogia L’amica genialedi Elena Ferrante; da Cantico dei Cantici di Roberto Latini (Premio UBU 2017) a Anna K di e con Debora Virello; da Viva la vida, monologo su Frida Khalo, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Pino Cacucci, conPamela Villoresi, a Medea per Strada, per la drammaturgia di Elena Cotugno e Fabrizio Sinisi, in un originale spettacolo itinerante su furgoncino (con posti limitati); da Annagaia Marchioro in Fame Mia a Stefano Dragone in Semi di Francesca Marchegiano; da Stefano Panzeri in Terra Matta (1943-1968) Belle Epiche, a Frankie Hi-Nrg Mc in Faccio la mia cosa. Tre gli appuntamenti affidati a monologhi di comici e pungenti ritrattisti della nostra contemporaneità: Geppi Cucciari, Paolo Cevoli, Alessandro Bergonzoni. Poco prima di Natale, il Teatro Sociale accoglierà il trasformista per eccellenza, Arturo Brachetti in Solo, the legend of quick-change, mentre nel periodo di carnevale ritorna, come da tradizione, l’operetta con Al Cavallino Bianco. In collaborazione con Musica dei Cieli,sempre in prossimità delle feste natalizie, sono in programma un concerto della cantante israeliana Noa, su temi rielaborati da Bach, e un momento dedicato ai Gospel. Musica di ogni genere e contaminazione in un calendario che comprende i Sulutumana, attraversa i Queen con un omaggio a Freddie Mercury e stupisce con il suono “lunare” delle arpe celtiche, dirette Fabius Constable.

Il 6 gennaio è la data, diventata canonica, per premiare i vincitori del Concorso per giovani cantanti lirici AsLiCo, giunto alla settantunesima edizione, una selezione tra le più antiche in Europa, che vanta ogni anno una giuria di Sovrintendenti e Direttori Artistici provenienti da tutta Europa. Tre i musical in programma: Greasee Ghost, in collaborazione con MyNina spettacoli, tratti dalle indimenticabili pellicole cinematografiche e Alice in Wonderland, uno spettacolo ricco di poesia e colpi di scena, con acrobati, ballerini ed effetti circensi! La stagione di danza annovera il debutto a Como di Carolyn Carlson,con la sua creazione Crossroads to Synchronicity, ispirata a Carl Jung, e a seguire due grandi classici, per le struggenti partiture di Cajkovskij: Il lago dei cigni e Lo schiaccianoci, quest’ultimo il titolo scelto per Capodanno, per un’experience che prevede per la prima volta la cena in palcoscenico.

La rassegna di danza presenta una novità, che si innesta anche nell’ottica education (nella recita della mattina), da sempre nelle corde di AsLiCo: La piccola bellezza, su musiche di Franz Schubert, in collaborazione con Aterballetto, nella rassegna danza off. Ed ancora la Luna ritorna in titoli e sottotitoli: nel balletto Shine! Pink Floyd Moon;in Luna cammina sull’acqua ispirato e tratto dai testi di García Lorca; in una passeggiata archeotipica, Che fai tu luna in ciel?a cura di Pietro Berraed ancora nel fine settimana “fai il pieno di opera”, ovvero quest’anno “fai il pieno di luna”, 21 e 22 settembre, ed in innumerevoli appuntamenti dedicati ai più piccoli. Un altro anniversario scandisce gli appuntamenti della concertistica e di Camera con musica: i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven (1770 - 1827). Se, in quasi tutti i programmi, il fil rougea legare repertori ed esecuzioni è lo sguardo al compositore tedesco, Per Elisa nasce a ricordarne una delle muse ispiratrici, dedicataria di un brano tra i più suonati ed indelebili, frutto del sodalizio artistico tra Violante Placido, voce recitante, Davide Alogna al violino, Giuseppe Greco al pianoforte.

Ad inaugurare la stagione concertistica sarà l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali, diretta da Alessandro Cadario; successivamente le file dell’Orchestra 1813, di casa al Teatro Sociale, saranno dirette da Matthieu Mantanus; seconda orchestra ospite è invece l’Orchestra Haydn diretta da Ottavio Dantone, eccellenza italiana, sempre più apprezzata in Italia e all’estero; altrettanto atteso è il debutto dell’ORT (Orchestra della Toscana), in un concerto realizzato in collaborazione con l’Associazione Musica con le Ali, che in alcune date di Camera con musica presenterà nuove promesse. Si rafforza la collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Como, non solo per gli appuntamenti primaverili off,e per gli abituali interventi durante l’anno, ma anche nel contesto della Notte Jazz, che inizierà con le improvvisazioni di tre giganti -Enrico Intra, Carlo Balzaretti, Maurizio Franco-, e proseguirà con una jam session in collaborazione anche con la Scuola Civica di Milano. Si rinnova l’appuntamento con Camera con musica la domenica mattina, con la partnership con Peter’s Tea House: prima dei concerti, in una degustazione di te sempre a tema, abbinerà gli infusi ai programmi musicali proposti. Alcuni dei concerti della rassegna Camera con musica forniranno l’opportunità di sfiorare altri anniversari e ricordare i 100 anni dalla nascita di Bruno Maderna (1920 - 1973) e i 100 anni dalla nascita di Arturo Benedetti Michelangeli (1920-1995). La contemporaneità è praticata da AsLiCo come un terreno congeniale: quattro sono gli appuntamenti della nuova rassegna, Camera con musica oggi, tutti in Sala Bianca, un ciclo espressamente dedicato ai compositori contemporanei, che inizia con un omaggio a Sandro Cappelletto (autore dei testi concepiti per le musiche di Marco Betta, Daniele Carnini e Ada Gentile), prosegue con Fabrizio De Rossi Re eRossella Spinosa,successivamente conAndrea Mannucci, e termina con Nicola Capogrande.



Molti sono i partners che ritornano sulla navicella lunare della stagione 2019/2020, dalla già citata Peter’s Tea House a Teatro del Gusto, che studierà nuove degustazioni, a Rivo Gin,che accompagnerà i 4x40under40: dopo il felice esito dello scorso anno, ritorna per quattro appuntamenti dedicati al pubblico under 40. Attenzione è data come sempre agli under 30 (anche quest’anno a loro è dedicata l’anteprima di Guglielmo Tell, opera inaugurale) e ai giovani di ogni fascia di età, con le scuole e le famiglie, in un calendario che non solo annovera i consueti appuntamenti studiati da Opera Education(quest’anno tutti dedicati a Rigoletto di Giuseppe Verdi) ma diversi spettacoli, molti ispirati alla Luna.



Ed ancora non mancheranno i momenti di approfondimento e di preparazione, le guide all’ascolto, incontri con gli artisti, presentazioni di libri, le feste del teatro, nuove experiences, visite guidate a tema, aperture straordinarie, eventi organizzati con diversi partners, in una complessa scacchiera. Un grazie va a tutti i partners, locali e nazionali, uniti in una cordata sempre più partecipata, ad aiutare il Teatro Sociale in singole attività, in iniziative mirate, o compagni di viaggio per tutto l’anno; grazie a loro e ai progetti che vengono realizzati con il loro prezioso aiuto, sempre volto ad offrire un valore aggiunto e nuovi servizi agli spettatori, la programmazione del Teatro più essere così varia e continuare ad avvicinare fasce diverse di pubblico.