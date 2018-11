Como, 10 novembre 2018 - Una serata per riscoprire il valore della gentilezza quella in programma lunedì 12 novembre nell'auditorium del Collegio Gallio, in occasione della Giornata Mondiale dedicata a questo modo di essere che un tempo era sinonimo di nobiltà d'animo e oggi, forse, non è più moda. Una serata per riflettere sul valore de "Il gesto gentile" insieme a Jacopo Boschini e Valerie Moretti della Cooperativa AttivaMente.

"La gentilezza è un linguaggio universale, fondamentale per ritessere quei legami sociali che sono i pilastri del welfare comunitario e della convivenza civile - spiegano gli organizzatori - Per quanto sia formale la gentilezza non può essere slegata da una sostanza molto più profonda. È legata a doppio filo con l’accoglienza, che oggi è uno dei bisogni più grandi di ogni persona: essere accolta appieno, ascoltata, compresa, lasciandosi alle spalle i giudizi facili e veloci".

La serata è realizzata dagli enti che partecipano al progetto COnTatto in collaborazione con Rotary Club Como Baradello, con il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Como.I fondi raccolti andranno a sostegno dei laboratori di giustizia condotti dagli operatori di COnTatto nelle scuole della provincia.