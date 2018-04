Como, 30 aprile 2018 - ll Lake Como Festival della Luce torna con l’edizione primaverile, anche quest’anno con un programma ricco di appuntamenti. Si comincia mercoledì 2 maggio, con l'inaugurazione della mostra interattiva “Luce. Illusioni e Riflessioni”, a cura di Maria Bondani ricercatrice CNR – IFN, al Broletto in piazza del Duomo. Una mostra didattica interattiva sul sorprendente mondo della riflessione della luce e delle illusioni ottiche. I visitatori faranno esperienza diretta dei fenomeni, immergendosi nei giochi di riflessione ed entrando nel mondo delle illusioni ottiche.



Dal 4 al 20 maggio al Museo della Sete la mostra “Afrodite allo specchio”, a cura di Fulvio Alvisi, Paolo Aquilini, Maria Luisa Govoni, Gregorio Zurla. Esposti gli abiti della stilista comasca Titta Porta, selezionati dal corpus della recente donazione al Museo. Saranno esposti pezzi della collezione Bronzini e dell’artista Angela Florio. Una illuminazione ad hoc sottolinea riflessi materici e trasparenze dei tessuti.

Dal 13 al 20 maggio, sempre al Broletto, i laboratori ludici “Caleidoscopi”, collegati al tema della mostra e rivolti ai bambini dai 4 ai 10 anni. Al Teatro Sociale di Como venerdì 4 maggio alle 21 sarà protagonista Vittorio Sgarbi che parlerà di "Luce. Illusione e Riflessione nell’arte", sabato 5 maggio, ore 18.00 nella Sala Bianca il neuro scienziato Giacomo Rizzolatti, scopritore dei neuroni specchio, dialogherà con il filosofo della scienza Corrado Sinigaglia, su "Il Meccanismo specchio e la comprensione degli altri”. Il meccanismo specchio è un meccanismo di base che trasforma le rappresentazioni sensoriali ottenute osservando il comportamento degli altri in rappresentazioni motorie dello stesso comportamento nel cervello dell’osservatore. Saranno presentati i dati che dimostrano che il meccanismo mirror ha un ruolo fondamentale nell’uomo nella comprensione delle azioni e delle emozioni altrui.

Domenica 6 maggio alle 18.00 in Sala Bianca il palcoscenico sarà tutto per il premio Nobel per la Chimica del 2008, Martin Chalfie, scopritore della proteina verde fluorescente (GFP) che ha rivoluzionato le scienze biologiche permettendo agli scienziati di osservare il funzionamento interno delle cellule in vivo. Sabato 12 maggio alle 18, sempre al Teatro Sociale di Como, sarà la volta di Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico che proporrò le sue “Riflessioni su specchi di aria e di ghiaccio”.

Mercoledì 16 maggio prima Giornata Internazionale della Luce (IDL) e Premio europeo per la Fisica EPS Edison Volta 2018, al Teatro Sociale di Como alle ore 21. Nel corso della serata, Edison, la Fondazione Alessandro Volta, la European Physical Society conferiranno il prestigioso Premio europeo EPS Edison Volta ai vincitori dell’edizione 2018. Verrà inoltre assegnata la Borsa di studio Edison in memoria di Francesco Somaini ad un giovane ricercatore per svolgere, presso una università straniera, una ricerca nel campo della fisica con particolare riguardo ai temi dell’energia. In collaborazione con la Società Italiana di Fisica.