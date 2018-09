Carimate (Como), 21 settembre 2018 - Un concerto in una sede inedita e per molti versi sorprendente quello che Patrizio Fariselli, compositore e figura di spicco della scena musicale italiana, terrà domenica pomeriggio in paese, in località La Valle, all'interno del grande parco che accoglie l'impianto di fitodepurazione della Sud Seveso Servizi Spa. Conosciuto al grande pubblico per essere stato uno dei fondatori degli Area, la band prog-rock che all’inizio degli anni Settanta ha saputo fondere con uno stile personale e inconfondibile vari generi musicali (il rock progressivo, la musica elettronica, il free jazz, ma non solo), Fariselli si esibirà in un concerto gratuito a partire dalle 17.

A Carimate, Fariselli presenterà “Acqua liquida suite”, uno dei suoi lavori più apprezzati dalla critica, un disco in cui la musica, originale ed elegante, è impreziosita da raffinate costruzioni armoniche e da una forte vena melodica. L’album è stato lodato dagli addetti ai lavori per la qualità del suono: proprio come l’acqua, la musica fluisce con estrema naturalezza, passando da spunti brillanti di grande energia e da momenti di gioiosa cantabilità a pause di profonda riflessione, da oasi di serena meditazione a vortici improvvisativi ritmicamente nervosi, in una quantità di rivoli che sorprendono l’ascoltatore con continui cambi di direzione.

Nel corso del pomeriggio, a partire dalle 15, sono in programma visite guidate all'impianto che si estende su un'area di 32mila metri quadrati ed è stato realizzato grazie a un contributo di Regione Lombardia.