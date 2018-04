Milano, 18 aprile 2018 – ALEXANDER CALDER e il suo circo è un laboratorio che si terrà al Museo di Villa Bernasconi, a Cernobbio in provincia di Como, sabato 21 aprile 2018. A cura di Fata Morgana, il laboratorio avvicinerà il grande artista bambini e genitori, inventando un nuovo circo che tutti i bambini vorranno vedere. E al quale tutti i bambini vorranno partecipare.

Alexander Calder era uno scultore, un pittore, un incisore, un illustratore, un disegnatore e un illustratore americano. Per gioco si era costruito un piccolo circo in miniatura, che lui animava e teneva in alcune valigie, pronto per girare tutto il mondo. Quest'opera artistica oggi è esposta al Whitney Museum of American Art di New York.

Il laboratorio "ALEXANDER CALDER e il suo circo" si terrà presso il Museo di Villa Bernasconi (Cernobbio - Como) nel pomeriggio di sabato 21 aprile 2018, dalle ore 15 alle ore 17. Il laboratorio è riservato a un massimo di 10 bambini con età compresa tra i 4 e gli 8 anni. Il costo di partecipazione è di 10 euro a bambino, i genitori partecipano gratuitamente. L'iscrizione è obbligatoria sul sito ufficiale di Villa Bernasconi.