Mariano Comense (Como), 7 aprile 2018 - Partenza a tutta birra per il Brianza Beer Festival che si è aperto ieri pomeriggio a Mariano Comense. Un’esperienza gustativa e sensoriale unica sul territorio, un’occasione imperdibile per assaporare le opere d’arte della birra artigianale italiana insieme ai loro maestri. Dopo il successo della prima edizione dell’aprile 2016, con oltre 4000 paganti, ritorna l’appuntamento promosso da Mondovisione presso il Palazzo Storico Delle Esposizioni «Il Brianza Beer Festival è una fotografia del mondo brassicolo artigianale del momento – spiega l’organizzatore, David Marelli - Quello che alcuni vedono come un momento di moda passeggero è per noi l’inizio di un percorso educativo importante per tutti gli amanti della birra. Imparare a riconoscere questa bevanda e i suoi protagonisti, gli stili, le materie prime e i volti che stanno dietro i brand, ovvero i mastro-birrai».

Alla fiera saranno presenti sette birrifici artigianali brianzoli e altre quattordici produzioni artigianali provenienti da tutta Italia e dall’estero. In tutto si potranno degustare oltre cento birre alla spina, ma per chi vuole anche mangiare ci sarà l’imbarazzo della scelta tra cinque truck food che sforneranno le loro leccornie nel cortile della struttura e un ristorante tirolese all’interno. Per tutta la durata della fiera, che proseguirà fino a domenica sera ci sarà spazio per workshop e degustazioni, mercatini di artigianato locale, giochi e tanto divertimento.

Presenti alla festival con i loro stand il Birrificio Artigianale Foglie d'Erba di Udine, Birra Mastino di Verona, Ritual Lab brewing&growing di Roma, Birrificio Lambrate di Milano, Croce di Malto di Novara, Birra Bellazzi di Bologna, PicoBrew di Milano. Ancora dall’Austria i Bevog Brewery, da Messina Rock Brewery, Vetra di Varese, Fario di Como, No Tomorrow di Brescia, Muttnik di Milno, Bibibir di Teramo. A rappresentare la Brianza ci penseranno il Birrificio Italiano, Gaia, Bi-Du, Menaresta e altri sette marchi a rotazione in un banco con 7 spine e 7 stili diversi. L’ingresso giornaliero è proposto a dieci euro e prevede cinque degustazioni con un bicchiere del festival in omaggio. Si brinda in fiera sabato dalle 18 alle 1 e domenica dalle 11 del mattino fino alle 23.