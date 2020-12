Como, 26 dicembre 2020 - Tornano in tavola le ricette della nonna con oltre otto cittadini su dieci (pari all’82 per cento) che in questi giorni stanno acquistando prodotti di origine nazionale per preparare i dolci e gli altri piatti della tradizione, e sostenere l’economia nazionale dopo la crisi. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione della sfilata dei dolci regionali del Natale al mercato di Campagna Amica, che si è svolto al Circo Massimo di Roma: qui è arrivata anche tradizionale miascia lariana (o meascia), in rappresentanza della tradizione lariana e altolombarda. I cuochi contadini hanno inoltre svelato i segreti della cucina per i dolci. Con tutto il Paese in zona rossa, la preparazione casalinga dei dolci della tradizione – sottolinea Coldiretti Como Lecco - consente di utilizzare al meglio il maggior tempo da trascorrere tra le mura domestiche ma anche di risparmiare e ridurre al minimo le uscite. Si tratta spesso di specialità le cui ricette sono tramandate da generazioni e rappresentano un vero e proprio patrimonio culturale del Paese. Accade così che, assieme agli immancabili panettone e pandoro, sulle tavole sono tornate anche le ricette casalinghe della tradizione contadina. Oltre alla miascia, in tutta l’area lariana sono presenti i dolci e i pani dolci con l’uvetta, mentre nella zona di Bellagio è di tradizione il pan mataloch con il suo ricco impasto”.

