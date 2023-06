Como, si staccano calcinacci da un palazzo: paura in via Milano

Como, 12 giugno 2023 – I calcinacci, che si sono improvvisamente staccati da un cornicione pericolante, sono caduti sulla strada sottostante, fortunatamente senza colpire alcun passante e causare feriti.

I vigili del fuoco di via Valleggio sono intervenuti oggi, lunedì 12 giugno, alle 14.40 in via Milano, all’altezza del civico 175, per il crollo parziale di un cornicione pericolante, di una finestra al primo piano di un palazzo. La caduta dei calcinacci a terra ha fatto partire l’allarme e la verifica della tenuta della struttura con la messa in sicurezza.

I calcinacci sono caduti davanti alla saracinesca di un negozio non più in attività, in un tratto solitamente affollato, dove tuttavia al momento del crollo non stava passando nessuno.