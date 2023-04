Como, polizia ai giardini a lago e ai portici Plinio: controlli ed espulsioni

Como, 19 aprile 2023 – Controlli di polizia martedì pomeriggio nella zona dei Portici Plinio e dei Giardini al Lago.

Gli agenti sono stati inizialmente impiegati nell’area verde adiacente il Monumento ai Caduti dove, tra le numerose persone controllate, sono stati trovati tre stranieri senza documenti, che sono quindi stati accompagnati in Questura per essere identificati.

Si tratta di un gambiano di 24 anni, con numerosi precedenti di polizia per furto e spaccio di droga, accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo. Il secondo, un ventinovenne gambiano anche lui con vari precedenti di polizia, è stato oggetto di un ulteriore Ordine del Questore. Infine il terzo, un trentenne della Costa d’Avorio, anche lui più che noto, ha ricevuto un provvedimento di espulsione del Prefetto ed è stato accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano.

Il servizio è proseguito all’interno del Giardini del Tempio Voltiano e nelle vie del centro storico di Como, dove sono stati effettuati i controlli in alcuni esercizi pubblici in aree note per situazioni di degrado urbano, senza rilevare anomalie. Complessivamente sono state identificate 43 persone.