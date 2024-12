Como, sorpreso a rubare alcolici al supermercato: in manette quarantenne con diversi alias e già espulso dall'Italia

Como, 28 dicembre 2024 – Ha infilato sotto al giubbetto bottiglie di alcolici per un valore di 75 euro, è stato fermato dagli addetti alla sorveglianza e consegnato alla polizia, che ha scoperto a suo carico una quantità di alias e una recente espulsione ignorata con un rientro illegale in Italia. L’uomo, un georgiano di 45 anni, è stato arrestato ieri per furto aggravato commesso in un supermercato della zona stadio: ma la V olante di Como , mentre verificava la sua reale identità tra i tanti alias associati alle sue impronte digitali, ha scoperto che aveva una serie di precedenti penali e di polizia, soprattutto per furti, alcuni commessi utilizzando nomi differenti. Con uno dei quali, il georgiano è risultato essere stato destinatario di un’espulsione notificatagli nello scorso agosto. È stato quindi arrestato in flagranza di reato.