Como, i detenuti del Bassone rileggono i classici

Como, 17 ottobre 2024 - L'associazione Bottega Volante, la Libreria Feltrinelli di Como e la casa circondariale di Como hanno organizzato l’incontro aperto al pubblico di venerdì 18 ottobre alle 18, per la settima edizione della rassegna “I Classici dentro e fuori”, appuntamento mensile di letture condivise dei capolavori della letteratura italiana e internazionale. Insieme a un gruppo di detenuti del carcere Bassone di Como, vengono letti o riletti libri classici, per assaporarne la bellezza e ritrovare l’essenza della nostra umanità. Il quinto appuntamento in calendario quest’anno è con il romanzo “La donna di scorta” di Diego De Silva, una storia che racconta il tradizionale triangolo tra una coppia sposata e una terza persona. Attraverso le parole dello scrittore, inizia un viaggio attraverso le emozioni di chi tradisce e di chi, improvvisamente, si trova ad amare una persona nei soli ritagli di tempo che le sono concessi. Venerdì, durante l’incontro in libreria in via Cesare Cantù, tutte le riflessioni, le storie personali, i ricordi dei detenuti ispirati da questo racconto, verranno condivisi con il pubblico, in un’ottica di scambio tra “dentro” e “fuori”.