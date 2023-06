Castelmarte, rondine incastrata sul tetto di un capannone: salvato dai vigili del fuoco

Castelmarte (Como) – La rondine era rimasta incastrata su tetto di un capannone ma per sua fortuna è stata vista da alcuni passanti che hanno chiamato i vigli del fuoco.

La squadra del distaccamento di Canzo è intervenuta questa mattina, domenica 18 giugno, alle 9 in via Lambro a Castelmarte. Con l’autoscala, i vigili hanno raggiunto il tetto e sono riusciti a liberare la rondine, facendo scivolare con delicatezza le zampette al di fuori dal punto in cui erano rimaste impigliate, senza alcun danno. Alla fine, una volta portata a terra, era in perfette condizioni di salute, e senza alcuna conseguenza per le zampe. E’ stata quindi liberata e lasciata volare via.