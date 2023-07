Cantù, trovano un serpente in casa all'ora di cena. Catturato e poi liberato dai vigili del fuoco

Cantù, 3 luglio 2023 – Erano tutti in casa, all’ora di cena, e si sono trovati un serpente che vagava per le stanze.

Grande spavento questa sera alle 20 per una famiglia di Cantù, residente nella zona di via Volturno: a prima vista, non sono stati in grado di capire se si trattava di una specie pericolosa e velenosa, e si sono quindi messi al sicuro, chiedendo aiuto ai vigili del fuoco.

La squadra di Cantù è entrata nell’abitazione e ha recuperato il rettile, con tutte le cautele necessarie, per poi liberarlo poco dopo in una zona boschiva, habitat decisamente più adatto all’animale, che potrebbe essere stato liberato da un proprietario che ha deciso di non tenerlo più con sé, come già accaduto in altri casi.