Cadorago, spaccio in un bivacco fra i boschi: arrestati tre giovani

Cadorago, 17 settembre 2025 – Si erano ritagliati il loro punto di spaccio all'interno di una zona boschiva a Bulgorello di Cadorago, dove smerciavano hashish e cocaina. Tre marocchini di 21, 20 e 18 anni, sono stati arrestati ieri pomeriggio dalla Squadra Mobile di Como, che li ha sorpresi in flagranza con 17 grammi di cocaina, 58 di hashish e denaro contante per un centinaio di euro, in tagli da venti.

Gli arresti sono la conseguenza di un servizio straordinario della Squadra Mobile di Como, che nel primo pomeriggio di ieri ha iniziato a osservare il via vai in corrispondenza di un luogo segnalato come possibile bivacco: dopo aver monitorato i movimenti di alcuni acquirenti di droga, è stato individuato il punto esatto in cui i tre marocchini avevano creato la base operativa.

Un'attività su spaccio basata su sentinelle, contatti con gli acquirenti e spacciatori impegnati nella pesatura e nel confezionamento degli ordini che man mano arrivavano. Gli agenti sono intervenuti cogliendo di sorpresa i tre nordafricani, che hanno tentato di scappare nella vegetazione, senza successo.

Il ventunenne e il diciottenne avevano il ruolo di osservare e avvisare dell'eventuale arrivo delle forze dell'ordine, e di consegna delle dosi agli acquirenti, il diciannovenne era invece addetto alla pesatura e alla detenzione dello stupefacente. Arrestati con l’accusa di spaccio di stupefacenti in concorso, sono stati processati per direttissima questa mattina.