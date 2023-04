Bulgarograsso, auto distrutta dalle fiamme nella notte

Bulgarograsso, 26 aprile 2023 – E’ andata completamente bruciata l’auto per la quale i vigili del fuoco sono intervenuti questa notte poco dopo le 4, in via Clerici a Bulgarograsso. Quando le squadre sono arrivate il veicolo, una Huyndai i20, era già completamente avvolto dalle fiamme, ed è andato distrutto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Fino Mornasco. Al momento non è stato possibile ricostruire le cause dell’incendio, ma l’esame successivo svolto dai vigili del fuoco ha permesso di individuare il punto di innesco dalla zona della batteria, all’interno del vano motore, escludendo così il dolo.