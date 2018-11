Brescia, 14 novembre 2018 - Pomeriggio davvero ricco di significato nella prestigiosa cornice della la Sala dei Giudici di Palazzo Loggia a Brescia. In effetti il consigliere delegato allo sport dell'Amministrazione Comunale cittadina, Fabrizio Benzoni, e il presidente del Comitato Provinciale Aics di Brescia, Antonio Parente, hanno guidato la cerimonia di premiazione delle atlete della Viktoria Brescia che rappresentano a buon diritto un autentico fiore all'occhiello per il movimento della ginnastica ritmica a Brescia. In questo senso, accanto ai risultati ed alle prestazioni che hanno impreziosito tutto il 2018, merita un occhio di riguardo la partecipazione al Campionato Italiano Aics di ginnastica ritmica che si è svolto lo scorso giugno a Capannori, in provincia di Lucca.

In Toscana le ginnaste della Viktoria hanno confermato le loro grandi qualità ed hanno conquistato risultati di assoluto prestigio che, insieme alle atlete della Nemesi di Calcinato, hanno permesso a Brescia di vincere il titolo tricolore riservato ai Comitati di tutta Italia. Uno scudetto che è stato celebrato a dovere con la premiazione che si è tenuta nella Sala dei giudici di Palazzo Loggia, durante la quale hanno ricevuto il più che meritato applauso le atlete che al Campionato Italiano di ritmica hanno conquistato il ricco bottino di otto medaglie d'oro, tre d'argento e cinque di bronzo. Tutte le medagliate della Viktoria hanno così potuto ricevere il premio per tutti gli sforzi compiuti e per l'impegno costante profuso.

Una "festosa passerella" che ha dedicato un occhio di riguardo agli otto titoli nazionali portati a Brescia, rispettivamente dalla coppia Minelli-Prati, dalla squadra giovani (Agnelli, Serafino, Zinkiv e Verzelletti), dalla squadra allieve (Battisti, Rodella, Merah e Marmaglio), dalla squadra junior (Dognini, Gozzi, Hadzuk, e Peroni), da Ilaria Minelli (clavette senior), da Alexandra Skidchenko (fune junior), da Alice Battisti (fune allieve) nel livello C e dalla squadra allieve (Fais, Trecroci, Lombardi, Bahlke, Ferrari) nel livello D. Per tutte le ginnaste della Viktoria l'invito finale è stato quello di trasformare la gioia per il premio ricevuto in nuovi stimoli ed ulteriori energie per continuare a regalare grandi soddisfazioni alla ritmica targata Brescia.