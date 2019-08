Adria (Rovigo), 4 agosto 2019 - Missione compiuta per la Feralpisalò, che supera vittoriosamente il primo impegno ufficiale della nuova stagione. La squadra di Damiano Zenoni si impone di misura (1-0 grazie ad un gol al 9’ della ripresa di Scarsella) in casa dell’Adriese (dove si è giocato per l’indisponibilità del “Turina”) e guadagna l’accesso al secondo turno della Tim Cup, dove domenica potrà “assaporare” una sorta di rivincita con il Pordenone in un’altra sfida ad eliminazione diretta nell’illustre cornice dello Stadio Friuli di Udine.

Sul terreno di una rivale che guarda al prossimo Campionato di D puntando con ambizione alla promozione, la formazione gardesana inizia con il freno a mano tirato. I rodigini si dimostrano molto mobili e sono i primi a rendersi pericolosi. Al 9’ Nobile costringe De Lucia alla prima, difficile parata, ma è l’11’ il momento nel quale il portiere verdeblù, autentico specialista nei rigori, deve fare la differenza. Ancora Nobile si mette in luce e salta Rinaldi che lo atterra in area per un fallo che l’arbitro punisce con un tiro dal dischetto. Dell’esecuzione di incarica Aliù che esplode una secca sventola che non sorprende l’ottimo De Lucia. Superato senza danni il primo quarto d’ora, la Feralpisalò comincia a far girare a pieno ritmo il suo motore e Cabras deve intervenire per rintuzzare i tentativi di Caracciolo e Ceccarelli. Al 32’, però, torna a farsi minacciosa l’Adriese con il solito Nobile che colpisce la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il primo tempo si chiude con uno spunto di Caracciolo, ma è l’inizio della ripresa ad assegnare la qualificazione. Dopo 9’, infatti, un calcio di punizione di Ceccarelli viene trasformato nel gol-partita da un perfetto stacco di testa di Scarsella che non lascia scampo a Cabras. La gara rimane viva sino al termine. Gli ospiti potrebbero raddoppiare al 28’ con un affondo di Caracciolo, neutralizzato da uno splendido intervento di Cabras, mentre i rodigini lottano generosamente sino al termine, ma non riescono a firmare il gol che sancirebbe i supplementari. E’ così la Feralpisalò, che attende ormai a ore l’arrivo dell’ex rondinella Marco Zambelli, a proseguire il suo cammino nella Tim Cup e a regalarsi per domenica prossima la suggestiva sfida in casa del Pordenone, fresco di promozione in serie B.



Adriese-Feralpisalò 0-1 (0-0)



Adriese (4-2-3-1): Cabras 6,5; Mantovani 6, Pagan 6,5, Boscolo Berto 6 (13’ st Scarparo 6), Busetto 6; Meneghello 6,5, Lo Sicco 6; Beltrame 6,5 (43’ st Novembre sv), Lauria 6, Nobile 7; Aliù 6. A disposizione: Damaija; Alfano; Vecchi; Lala; Boreggio; Finessi; Tamponi; Boldrin. All: Luca Tiozzo (in panchina Ortolani) 6.

Feralpisalò (3-5-2): De Lucia 7; Legati 6,5, Rinaldi 6, Altare 6, Eleuteri 6, Magnino 6, Pesce 6,5 (29’ st Guidetti 6), Scarsella 6,5, Contessa 6, Caracciolo 6,5 (38’ st Bertoli sv), Ceccarelli 6,5 (32’ st Mauri sv). A disposizione: Liverani; Spezia; Mordini, Giani; Travaglini; Rigamonti; Hergheligiu; Miceli; Moraschi. All: Damiano Zenoni 6,5.

Arbitro: Giuseppe Emanuele Repace 6.

Reti: 9’ st Scarsella.

Note: ammoniti: Pesce; Busetto; Beltrame – recupero: 2’ e 4’.