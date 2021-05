La Feralpisalò batte 1-0 il blasonato Bari e compie un passo di assoluto rilievo in vista dell’accesso ai quarti di finale di serie C. Mercoledì 26, in Puglia, la squadra di Pavanel potrà cercare di far fruttare la rete di vantaggio conquistata al “Turina” e conquistare così l’ambita qualificazione in casa di una delle candidate più accreditate alla promozione in serie B.

La gara inizia subito su ritmi piuttosto alti. Sabbione e Scarsella sono protagonisti sui due fronti del botta e risposta iniziale, ma il giocatore che si trova in fase difensiva riesce ad avere la meglio in entrambe le circostanze. Al 12’ torna a rendersi pericoloso Scarsella, ma questa volta è Frattali a salvare la propria porta con un felice intervento. Con il passare dei minuti, la squadra di Pavanel si fa sempre più intraprendente e Carraro, Scarsella e Tulli, nell’ordine, tentano la conclusione, ma Frattali è sempre pronto. I Galletti chiudono con grande attenzione gli spazi e tentano di pungere a loro volta con lunghi lanci che cercano di mettere in movimento il temuto Antenucci. La formazione gardesana gioca con crescente convinzione e va ancora al tiro con Scarsella e Bacchetti, ma il punteggio rimane immutato. La risposta dei biancorossi viene affidata a D’Ursi, ma il suo stacco di testa non riesce ad indirizzare a dovere il pallone e il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Nella ripresa la Feralpisalò torna in campo con grande determinazione e si rende minacciosa sin dai primi minuti con Tulli e D’Orazio. Il buon momento della squadra di Pavanel continua e all’11’ Tulli si libera per la sventola che, complice una deviazione, trafigge Frattali e porta in vantaggio i padroni di casa. I pugliesi cercano di reagire senza perdere tempo, ma, rimasta senza esito una punizione dal limite di De Risio, al 15’ è la Feralpisalò a sfiorare il raddoppio. Scarsella, ancora lui, arriva puntuale su un assist di D’Orazio, ma la sfera si spegne sulla traversa, salvando Frattali ormai battuto. Scampato il pericolo, esce l’orgoglio del Bari, che vede D’Ursi andare per due volte alla conclusione, ma prima gli si oppone De Lucia e poi il palo respinge un tocco da posizione più che favorevole dell’attaccante biancorosso. I padroni di casa non si limitano a proteggere il prezioso vantaggio e al 28’ Ceccarelli riesce ad andare pericolosamente al tiro, ma Frattali si rifugia in angolo. La gara rimane aperta sino al termine, con la formazione di Pavanel che si chiude gradatamente a protezione del risultato, mentre i Galletti spingono alla ricerca del pareggio, ma senza riuscire a trovare la necessaria concretezza. Il Bari ci prova sino al quinto minuto di recupero, ma De Lucia e compagni non commettono errori e conducono in porto una vittoria che permette ai gardesani di compiere un primo, prezioso passo verso i quarti di finale.



Luca Marinoni



Feralpisalò-Bari 1-0 (0-0)



Feralpisalò (4-3-3): De Lucia 6,5; Bergonzi 6, Legati 6,5, Bacchetti 6,5, Brogni 6; Carraro 6, Guidetti 6,5, Scarsella 7,5; D’Orazio 6,5 (32’ st Miracoli 6), Guerra 6 (36’ st Giani 6) Tulli 6,5 (25’ st Ceccarelli 6). A disposizione: Liverani; Iotti; Petrucci; Morosini; Pinardi; Hergheligiu; Farabegoli; Gavioli; Rizzo. All; Massimo Pavanel 7.

Bari (3-4-3): Frattali 6,5; Ciofani 6, Sabbione 6, Di Cesare 6,5; Semenzato 6 (23’ st Andreoni 6), Maita 6, De Risio 6 (30’ st Bianco 6), Rolando 6 (23’ st Sarzi Puttini 6,5); Marras 6, Antenucci 6,5, D’Ursi 6,5 (23’ st Cianci 6). A disposizione: Marfella; Fiory; Cianci; Candellone; Celiento; Lollo; Mercurio; Mane. All: Gaetano Auteri 6.

Arbitro: Nicolò Marini di Trieste 6.

Reti: 11’ st Tulli.

Note: ammoniti: De Risio; Guidetti; Pavanel (all. Feralòpisalò); Marras; Legati; Cianci – angoli: 5-5 - recupero: 0 e 5’ – la gara si è giocata a porte chiuse.