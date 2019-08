Temù (Brescia), 8 agosto 2019 - La Feralpisalò ha riabbracciato Pasquale Maiorino. Il trentenne trequartista, che è stato una dei principali protagonisti del finale della scorsa stagione, è tornato sulle sponde del Garda in prestito dal Livorno che ne detiene il cartellino. Con i labronici il giocatore si è allenato dall’inizio della preparazione ed ora ha già raggiunto i suoi “vecchi-nuovi” compagni verdeblù nel ritiro di Temù in Alta Vallecamonica. Sembra che nella formula del prestito alla Feralpisalò sia stato inserito l’obbligo di acquisto per i gardesani in caso di promozione in serie B.

L’obiettivo al quale la società del presidente Giuseppe Pasini guarda sempre con più determinazione e che sta guidando questi giorni caldi di mercato. In effetti l’organico che si sta allenando agli ordini di Damiano Zenoni e del suo staff non può essere considerato ancora definitivo e dopo le partenze di due attaccanti di rilievo come Andrea Ferretti e Mattia Marchi, senza dimenticare il passaggio di Alessio Vita al Cittadella, gli arrivi dell’esperto Marco Zambelli e di una punta come Francesco Stanco non hanno completato il mosaico che intende disegnare il ds Gianluca Andrissi. Il dirigente gardesano, tra l’altro, dovrà fare i conti con l’insistenza del Pordenone, proprio l’avversario di domenica sera nel secondo turno della Tim Cup, che continua a bussare alla porta di Luca Magnino, ma diversi estimatori stanno seguendo anche Simone Pesce, il cui posto nel cuore del gioco verdeblù potrebbe venire preso da Federico Carraro, giunto quest’estate dopo una splendida stagione con l’Imolese. Indicazioni che fanno capire che le trattative per l’ambiziosa società gardesana non sono ancora terminate e che nei prossimi giorni si potrebbero registrare nuovi movimenti di indubbio rilievo.

Tutto questo, nonostante la squadra nelle prime uscite stagionali stia facendo intravedere buone cose, ma una riprova molto importante è attesa domenica, quando alla prestigiosa “Dacia Arena” (Stadio Friuli) di Udine andrà in scena una sorta di rivincita con il Pordenone, neopromosso in B, per il secondo turno della Tim Cup. Una sfida ad eliminazione diretta alla quale la compagine verdeblù tiene in modo particolare, sia per regalarsi un’altra bella vetrina nella competizione sia per dimostrare che il verdetto maturato al termine dello scorso campionato avrebbe potuto essere diverso. Dopo il 2-0 (firmato da Guidetti e Caracciolo con una doppietta nella ripresa) nel test infrasettimanale con il Ciliverghe, squadra di serie D, in Friuli la Feralpisalò è chiamata ad una nuova prova che confermi che il cammino stagionale è stato impostato nella direzione giusta, quella che può accompagnare l’ambiziosa formazione gardesana all’inseguimento del grande sogno della serie B.