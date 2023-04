Il Brescia deve "risorgere" a Pasquetta: contro la Ternana obbligatorio vincere per evitare la C

Brescia, 9 aprile 2023 – Classifica alla mano, il Brescia, prigioniero dell’ultimo posto, può riaccendere la speranza di evitare la retrocessione in serie C solo vincendo il match di Pasquetta con la Ternana. In fase di presentazione l’allenatore Gastaldello ha ribadito la fiducia nella sua squadra, sottolineando che le Rondinelle sono vive e che manca solo una “scintilla” per ritrovare quella vittoria che manca dal 27 novembre scorso e che potrebbe rimescolare i giochi nella volata verso la salvezza.

Una “scintilla” che la formazione biancazzurra dovrà far scattare nella sfida del lunedì dopo Pasqua con i rossoverdi, che, dal canto loro, non stanno certo vivendo un momento esaltante e sono chiamati a tornare in Umbria con un risultato positivo. Un intento che non può coesistere con gli opposti bisogni del Brescia, che deve conquistare assolutamente i tre punti e dovrà dare tutto in quest’unica direzione. In vista del match con i rossoverdi la situazione in casa bresciana desta non poche preoccupazioni a livello fisico. Mister Gastaldello non potrà contare, oltre che sugli squalificati Papetti e Van De Looi, sul lungodegente Bertagnoli e sull’infortunato Galazzi. Le note positive riguardano invece il rientro in gruppo di Olzer, Ndoj, Scavone e Cistana, che sono tornati ad allenarsi regolarmente con i compagni. Ma quali sono le loro effettive condizioni e sono pronti per dare il giusto apporto in una partita tanto importante?

Sul fronte opposto si pone invece Adorni, che lamenta alcune noie fisiche che costringono l’allenatore bresciano a prendere una decisione sulla presenza dal 1’ dell’ex centrale del Cittadella solo nel momento di compilare la fatidica distinta. In effetti le decisioni in vista di questo delicatissimo match di domani dovranno venire ponderate con la massima attenzione. Il Brescia deve scrollarsi di dosso lo scomodo ruolo del fanalino di coda e per riuscirci l’unica strada percorribile è quella di conquistare ai danni della Ternana i tre punti indispensabili per ravvivare l’esile fuoco della speranza. Probabili formazioni: Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Adorni, Cistana, Mangraviti (Huard); Bisoli, Bjorkengren, Ndoj (Labojko); Listkowksi, Rodriguez; Ayé. All: Gastaldello. Ternana (3-4-2-1): Iannarilli; Diakite, Sorensen, Mantovani; Coulibaly (Defendi), Di Tacchio, Proietti (Cassata), Corrado; Palumbo, Partipilo; Favilli. All: Lucarelli.