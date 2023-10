Ossessionato dal successo della moglie, ecco perché Ersoy ha ucciso la prof bresciana Antonella Castelvedere

La giustizia inglese non ha concesso attenuanti a Ertan Ersoy per l’omicidio della moglie Antonella Castelvedere, 52enne docente universitaria di Bagnolo Mella che il 1° giugno 2022 fu aggredita con quindici coltellate nella sua casa di Colchester, Essex, dove viveva con il consorte e la figlia, Julia, all’epoca 6 anni. Dopo cinque ore e mezza di camera di consiglio, la Chelmsford Crown Court (il corrispettivo della nostra Corte d’Assise, ndr) ha condannato Ersoy a 25 anni, il massimo della pena per l’ordinamento giudiziario britannico. Alla lettura del dispositivo l’imputato, che ha sempre negato l’addebito sostenendo la tesi dell’omicidio colposo, ha reagito scagliando a terra i suoi auricolari.

I giudici: “Non tollerava l’autonomia della compagna”

Stando al presidente della Corte, Christopher Morgan, l’uomo "non poteva tollerare l’autonomia della compagna” e l’ha assalita in un “accesso di rabbia e gelosia”. La vittima era volata in UK 25 anni fa dalla Bassa, dove ha ancora la madre e il fratello. In Inghilterra aveva fatto una carriera strabiliante. Antonella Castelvedere era infatti prof senior di letteratura inglese all’Ateneo di Suffolk, ma anche capo-dipartimento e responsabile del corso di laurea magistrale in Scrittura e critica creativa. Nel 2014 aveva sposato Ersoy, collega anglo-turco più giovane di due anni, un “lecturer" precario di matematica ed economia che sbarcava il lunario con collaborazioni, nel perenne cono d’ombra della moglie. Con lui aveva avuto una bimba, oggi affidata a una famiglia inglese, e che i parenti di Brescia vorrebbero adottare.

L’ultimo messaggio di Antonella: “Ho paura per la mia vita”

I pubblici ministeri in aula hanno evidenziato che marito e moglie avevano una relazione instabile e conflittuale. Sul telefonino di Antonella gli inquirenti hanno trovato un messaggio scritto il giorno prima di morire: “Ho paura per la mia vita”. La violenza esplose una mattina in cui la coppia era sola in casa. "Sicuramente Ersoy ha ucciso la moglie in cucina, provocando un diverbio e facendola di proposito arrabbiare, ma non ci sono evidenze che la donna lo avesse aggredito – ha dichiarato in aula il giudice Morgan – L’imputato è un uomo intelligente, manipolatore e calcolatore, che ha fondato la sua difesa su una menzogna che è stata scoperta”.

La menzogna per difendersi e l’ossessione del tradimento

Ersoy aveva infatti sostenuto che ad avere per prima impugnato il coltello fosse stata la compagna e di non ricordare bene il resto. Per lo psichiatra forense il 51enne era “ossessionato“ dall’idea del tradimento tanto da avere installato in casa registratori e assoldato un investigatore privato.