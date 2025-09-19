Furti e sliding doors

EconomiaIl Caviale di pianura “made in Brescia” ottiene la certificazione Friend of the Sea
19 set 2025
LAURA DE BENEDETTI
Economia
Il Caviale di pianura “made in Brescia” ottiene la certificazione Friend of the Sea

L'azienda Royal Food Caviar, con sede a Calvisano, alimenta le vasche dell'allevamento degli storioni con acque sorgive, tratta i pesci con sistemi manuali e tutela le specie in via di estinzione. Premiate qualità e sostenibilità ambientale

Le vasche alimentate da acque sorgive per l'allevamento degli storioni di Royal Food Caviar, nella Pianura del Bresciano

Per approfondire:

Calvisano, 19 settembre 2025 – Royal Food Caviar ha ottenuto la certificazione internazionale Friend of the Sea, Amico del mare. Un riconoscimento che premia la filiera sostenibile, la tutela delle specie e l’attenzione all’ambiente. L’azienda di Calvisano, nel cuore della Pianura Bresciana, sin dall’inizio ha improntato l’attività alla produzione di caviale di altissima qualità nel pieno rispetto dell’ambiente e del benessere animale. Oggi l’azienda, guidata da Nancy D’Aiuto, porta avanti questo impegno con una filiera trasparente e controllata, improntata alla sostenibilità.

Acque sorgive e recupero specie in via di estinzione

Un piccolo storione d'allevamento. Royal Food Caviar si occupa anche di salvaguardare specie rare
Gli storioni nuotano in acque sorgive a temperatura naturale e costante, ricambiate naturalmente più volte al giorno. La densità di allevamento è volutamente ridotta, mentre l’alimentazione si basa su mangimi appositamente formulati per richiamare il regime alimentare tipico dello storione e rigorosamente OGM free. A questo si affianca la ricerca continua di fonti energetiche alternative a basso impatto ambientale e un impegno concreto nel recupero e mantenimento di specie in via di estinzione. Un insieme di pratiche che ha permesso a Royal Food Caviar di ottenere la certificazione internazionale Friend of the Sea.

Lavorazione manuale

Lo staff dell'azienda bresciana
La produzione segue un approccio artigianale: dall’allevamento alla lavorazione manuale, ogni fase è orientata a garantire freschezza, tracciabilità e rispetto del prodotto. È un modello che dimostra come la tradizione possa convivere con l’innovazione e con un’etica produttiva attenta al futuro.

“l nostro lavoro parte dal tempo che la natura ci detta, dall’acqua e dal benessere degli animali – spiega Nancy D’Aiuto, fondatrice di Royal Food Caviar – perché solo in un ecosistema sano si può ottenere un caviale autentico e di qualità. Crediamo che sostenibilità significhi responsabilità: verso l’ambiente, verso chi ci sceglie e verso le nuove generazioni. Il caviale, simbolo di eccellenza, deve poter raccontare anche un impegno reale per il pianeta”.

