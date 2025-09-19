Il Caviale di pianura “made in Brescia” ottiene la certificazione Friend of the Sea

Calvisano, 19 settembre 2025 – Royal Food Caviar ha ottenuto la certificazione internazionale Friend of the Sea, Amico del mare. Un riconoscimento che premia la filiera sostenibile, la tutela delle specie e l’attenzione all’ambiente. L’azienda di Calvisano, nel cuore della Pianura Bresciana, sin dall’inizio ha improntato l’attività alla produzione di caviale di altissima qualità nel pieno rispetto dell’ambiente e del benessere animale. Oggi l’azienda, guidata da Nancy D’Aiuto, porta avanti questo impegno con una filiera trasparente e controllata, improntata alla sostenibilità.

Acque sorgive e recupero specie in via di estinzione

Un piccolo storione d'allevamento. Royal Food Caviar si occupa anche di salvaguardare specie rare

Gli storioni nuotano in acque sorgive a temperatura naturale e costante, ricambiate naturalmente più volte al giorno. La densità di allevamento è volutamente ridotta, mentre l’alimentazione si basa su mangimi appositamente formulati per richiamare il regime alimentare tipico dello storione e rigorosamente OGM free. A questo si affianca la ricerca continua di fonti energetiche alternative a basso impatto ambientale e un impegno concreto nel recupero e mantenimento di specie in via di estinzione. Un insieme di pratiche che ha permesso a Royal Food Caviar di ottenere la certificazione internazionale Friend of the Sea.

Lavorazione manuale

Lo staff dell'azienda bresciana che produce caviale

La produzione segue un approccio artigianale: dall’allevamento alla lavorazione manuale, ogni fase è orientata a garantire freschezza, tracciabilità e rispetto del prodotto. È un modello che dimostra come la tradizione possa convivere con l’innovazione e con un’etica produttiva attenta al futuro.

“l nostro lavoro parte dal tempo che la natura ci detta, dall’acqua e dal benessere degli animali – spiega Nancy D’Aiuto, fondatrice di Royal Food Caviar – perché solo in un ecosistema sano si può ottenere un caviale autentico e di qualità. Crediamo che sostenibilità significhi responsabilità: verso l’ambiente, verso chi ci sceglie e verso le nuove generazioni. Il caviale, simbolo di eccellenza, deve poter raccontare anche un impegno reale per il pianeta”.