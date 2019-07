Sonico (Brescia), 13 luglio 2019 - A piedi lungo le antiche strade fatte, con fatica e amore per la Patria, da quegli uomini che combatterono la guerra bianca in Adamello e prima e dopo di loro da pastori, montanari, escursionisti e tanti altri amanti della montagna. In Valle Camonica e Trentino Alto Adige torna l’appuntamento con il Pellegrinaggio in Adamello organizzato dall’associazione Nazionale Alpini con le sue sezioni di Valle Camonica e Trento e la collaborazione di quelle vicine, oltre che della sede nazionale.

Il cuore della manifestazione, che quest’anno giunge al suo 56esimo appuntamento, sarà, per la prima volta, il paese di Sonico, che dal 26 al 28 luglio farà da base logistica al pellegrinaggio, quest’anno dedicato all’ufficiale alpino Serafino Gnutti, originario di Lumezzane morto in Albania nel 1941, durante una cruenta battaglia in cui, forse, fu tradito da dei fuoriusciti, che lo consegnarono al nemico. La cerimonia principale si svolgerà a 2166 metri di altezza in prossimità del rifugio che porta il nome della medaglia d’oro al valore militare della Valgobbia, in Valle del Miller. Sarnno presenti autorità religiose, civili e militari.

Le colonne dei pellegrini che partiranno saranno cinque. Il giovedì si partirà dalla località Faeto di Sonico con due pernottamenti al rifugio Garibaldi. La colonna due invece, sempre il giovedì si dirigerà in Val di Fumo e poi il venerdì transiterà al Prudenzini per poi recarsi al Gnutti. Le colonne tre e quattro partiranno il venerdì,dal passo del tonale e da Faeto di Sonico.

La Cinque partirà il sabato mattina da Sonico e si dirigerà direttamente al rifugio Gnutti. Le iscrizioni, da effettuarsi all’Ana di Valle Camonica, sono ancora aperte per le colonne 1 e 5. I posti nelle altre sono esauriti. La cinque, in particolare, passerà dalle scale del Miller transitando prima per la val Malga. Occasione per visitare uno dei luoghi più colpiti dalla foresta Vaia, recentemente riaperto al pubblico. In cartellone ci sono anche tanti eventi collaterali. Da segnalare è la mostra multimediale a cura di Fabio Branchi e Paolo Bornatici intitolata Memmorie di Guerra e dedicata non solo alla Guerra Bianca ma a Sonico e ai suoi caduti. «In occasione del primo Pellegrinaggio ospitato da Sonico – ha spiegato Fabio Branchi – abbiamo voluto realizzare la mostra, che sarà aperta il 28 e 29 luglio in Sala Mottinelli. I Sonicesi partiti per la Prima Guerra Mondiale sono circa 150. Trentacinque di loro sono morti al fronte. Riguardo 138 sono i partiti con 22 caduti e dispersi militari., si contano anche sette vittime civili per il bombardamento della polveriera il 29 marzo del 45 e sette partigiani. L’occasione servirà per ricordare i caduti di tutte le guerre di ieri e di oggi».