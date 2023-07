Vittima dell’usura si rialza E aiuta gli altri strozzati

CALCO (Lecco)

Aveva perso tutto, i cravattari gli hanno estorto quasi mezzo milione di euro, ha dovuto chiudere la sua attività e andarsene da casa e quel poco che gli era rimasto se lo sono presi gli ufficiali giudiziari. Ma Lorenzo Villa, 54 anni, non ha mai perso la dignità né la voglia di giustizia: ha denunciato i suoi aguzzini, che sono stati arrestati e condannati e ha pure vinto la battaglia con i burocrati dello Stato, che gli hanno dovuto restituire i soldi che gli spettavano per legge. Non solo è così riuscito a saldare i debiti con i creditori e ha avviato una sua nuova attività che funziona bene, ma ha messo e mette a disposizione la sua esperienza e la sua competenza, che purtroppo ha dovuto maturare sulla sua pelle, per quanti si trovano ad affrontare l’inferno del sovraindebitamento che lui per primo suo malgrado e senza nemmeno responsabilità ha sperimentato. Nel 2015 a Calco ha infatti fondato l’associazione T’Aiutiamo, proprio per "tutelare, consigliare e assistere tutte le persone che vivono il disagio di ritrovarsi in situazioni di sovraindebitamento", si legge nello statuto. "Sempre di più si rivolgono a noi, fatichiamo veramente a seguire tutte le richieste di aiuto – racconta Lorenzo -. Non so nemmeno più quante ne riceviamo di preciso, via mail per telefono, ma ci interpellano anche fino a 30 persone a settimana per domandarci consigli. I nostri consulenti stanno seguendo almeno 150 istanze ancora pendenti". Bisogna muoversi subito quando ci si trova in difficoltà, senza aspettare: "Quando si cominciano a non pagare uno, due, tre rate, ormai è tardi, non se ne esce e non si torna più indietro. Debiti di qualche migliaio di euro si trasformano in decine di migliaia di euro". Purtroppo invece spesso si corre ai ripari quando la situazione è già sfuggita di mano e soprattutto dal portafogli. "Occorre rivolgersi alle persone giuste - prosegue Lorenzo -. Gli usurai non sono mai la soluzione. Altri debiti generano solo ulteriori debiti. Sconsiglio pure mosse avventate come richiedere parte della liquidazione". Grazie ai consulenti di T’Aiutiamo vengono presentate le pratiche d’istanza al tribunale con un relativo piano di rientro programmato che vengono analizzate dagli esperti nominati e da un giudice, che stabilisce quanto è necessario non venga toccato per consentire di vivere dignitosamente e quanto invece può essere versato mensilmente per saldare gli insoluti. Ci sono diverse procedure che si possono seguire in base alla legge. Mediamente a livello lombardo occorrono 500 giorni dalla presentazione della domanda di gestione fino alla conclusione della pratica, cioè al deposito del piano o all’accordo in tribunale affinché sia omologato dal giudice. Nel frattempo però spesso sfratto e pignoramenti vengono congelati. D.D.S.