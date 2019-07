Villa Carcina (Brescia) 16 luglio 2019 - Tragico incidente stradale in territorio di Villa Carcina (Brescia). Un'auto e una moto, oggi pomeriggio alle 19, per ragioni in corso di accertamento sono entrate in rotta di collisione sulla provinciale 345. L'impatto, avvenuto all'altezza della concessionaria Fiat, non ha lasciato scampo al centauro, un 25enne morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori: il ragazzo non ce l'ha fatta.

Sul posto per ricostruire la dinamica dello schianto ci sono i carabinieri della compagnia di Gardone Vt. L'incidente ha generato lunghe code e la provinciale è chiusa in direzione di Brescia.