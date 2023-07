Vigili del Fuoco salvano due fidanzati in pericolo a Esino Lario

La pioggia battente che ha trasformato strade e sentieri in fiumi e i prati in laghi e le forte raffiche di vento, stavano per spazzare via loro e la loro tenda in cui si erano rintanati. Li hanno salvati i vigili del fuoco. L’altra notte i vigili del fuoco hanno portato in salvo due fidanzati milanesi di 25 anni. Erano accampati sotto il diluvio in una piccola tenda a circa mille metri di quota a Esino Lario, vicino alla chiesa di San Pietro a Ortanella. Quando i due sono partiti splendeva il sole e anche quando si sono accampati c’era bel tempo: in pochi minuti però sono stati sorpresi dall’improvvisa ondata di maltempo che si è abbattuta come uno tsunami pure sul Lecchese. Hanno chiesto aiuto agli operatori del 112, che hanno immediatamente mobilitato i vigili del fuoco prima che fosse troppo tardi. I soccorritori li hanno raggiunti con il loro fuoristrada Defender, li hanno tratti in salvo e li hanno anche aiutati a prenotare una stanza in un albergo a Bellano dove poi li hanno accompagnati per consentire di trascorrere il resto della notte all’asciutto e al sicuro. I vigili del fuoco hanno fronteggiato molte altre richieste di aiuto in provincia, soprattutto per allagamenti, sia di strade, sia di abitazioni, attività commerciali e industriali: hanno lavorato fino all’alba. D.D.S.