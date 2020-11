di Federica Pacella

Sarebbero dovuti arrivare domani i vaccini anti-influenzali che i medici di medicina generale avrebbero dovuto somministrare ai loro assistiti aventi diritto. Invece la data è saltata: i medici potranno prenotare le dosi in farmacia dal 18.

"Gli appuntamenti già fissati per gli assistiti sono tutti da riprogrammare – sottolinea con grande disappunto in un post Ottavio Di Stefano, presidente dell’Ordine dei Medici di Brescia – nessuna nota di informazione e spiegazione dalla Regione Lombardia alla popolazione per il disagio recato". Di Stefano sottolinea che in questo momento la vaccinazione anti-influenzale è una delle poche certezze nell’affrontare l’epidemia.

"Il caporedattore di The Lancet, Richard Horton, sostiene, a ragione, che questa è una sindemia. In termini pratici la sindemia esprime le interazioni biologiche e sociali fra malattie croniche non diffusive (che si assemblano nei nostri Vecchi) e le malattie diffusive, come Covid 19, determinando un peggioramento prognostico". Per questo, riuscire ad evitare la sovrapposizione del virus anti-influenzale è necessario, come raccomandato anche dal ministero della Salute. I primi lotti di 20-30 vaccini sono arrivati ai medici di medicina generale in 4 tranche, dal 20 ottobre, per gli over-65. Ora la doccia fredda di un nuovo stop.