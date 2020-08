Brescia, 27 agosto 2020 - Due giorni di soggiorno gratuito in Valle del Chiese e nelle Giudicarie centrali, nei due territori del Trentino posti tra il lago d'Idro e le Dolomiti di Brenta. Un modo per dire "grazie" agli oltre 6.000 dipendenti degli Spedali Civili di Brescia per quanto fatto durante l'emergenza Coronavirus. Si tatta del progetto HOSPITALity #respira in Trentino presentato a Brescia alla presenza del responsabile delle risorse umane di ASST - Spedali Civili di Brescia Gianluca Leggio e della responsabile della Comunicazione e formazione Lia Giovannelli, del direttore dei due Consorzi Redi Pollini, di Tommaso Beltrami, membro del Cda e ideatore dell'iniziativa assieme all'assessore Comunale Walter Muchetti.

"L'offerta è valida sino al 30 settembre - ha spiegato Redi Pollini - e per poterne usufruire non sono richieste particolari formalità burocratiche: basta accedere al sito www.dallagodidroalledolomitidibrenta.it dove sono indicate le 14 strutture ricettive che hanno aderito all'iniziativa". "Abbiamo voluto questa iniziativa per dire grazie a tutti gli operatori della sanità. La nostra è una piccola valle lunga 50km e ha nel proprio Dna i valori del volontariato e quindi della solidarietà civile" aggiunge. "Riconosce e valorizza il grande lavoro svolto dal nostro team nei drammatici momenti della pandemia Covid - ha detto Leggio - Poter coinvolgere tutto il personale in questo progetto solidale è un atto di grande sensibilità e riconosce lo sforzo collettivo".

I momenti difficili sono stati ricordati dall'assessore Walter Muchetti, che ha ringraziato Beltrami per avere ideato questa iniziativa. "La pandemia Covid non ha provocato grandi dolori e problemi solo sul piano sanitario ma anche su quello economico e sociale - ha ricordato Redi Pollini spiegando perché la presentazione è avvenuta al Bar Mameli 21 -. Di qui la scelta di una struttura con due vetrine che offrono uno spaccato dell'attività del centro storico di Brescia, un segnale di vicinanza dei nostri territori turistici, che hanno pagato le conseguenze della pandemia, alle realtà commerciali e imprenditoriali di Brescia e della sua provincia".