Ultimo giorno di mandato per il commissario straordinario per le bonifiche Roberto Moreni, che resterà in proroga automatica per 45 giorni in attesa che si chiuda l’iter per la nomina del suo successore. Per l’incarico (sempre gratuito) a Mario Nova, già dg del settore Ambiente in Regione, si attende la firma del ministero dell’Economia ed il via libera della Corte dei conti. Il passaggio non dovrebbe, tuttavia, inceppare il percorso per la gara del progetto di bonifica del sito industriale Caffaro, elaborato da Aecom, che ora lo sta adeguando alle osservazioni del verificatore.

"Parliamo di quisquilie – sottolinea Moreni – ci vorranno ancora 2 o 3 settimane. Se nel frattempo non fosse arrivato il nuovo commissario, posso procedere io alla gara". In tal caso Moreni chiuderebbe il lavoro che proprio lui aveva iniziato, concentrandosi sulla bonifica del sito di via Milano, fonte dell’inquinamento scoperto nel 2001. "Ringrazio il commissario Moreni per il suo impegno in questi anni – commenta l’assessore all’Ambiente Miriam Cominelli – lavorando insieme, siamo arrivati ad un passo dalla bonifica del sito industriale, approvato lo scorso settembre, che a breve verrà messo in gara, ed un nuovo accordo di programma che mette a disposizione per il nostro sito più di 80 milioni di euro".

Intanto, si sono anche conclusi il primo e secondo stralcio dei lavori per la messa in sicurezza di 4 km di rogge, che hanno portato l’inquinamento di Caffaro fino a Castel Mella. Durati 240 giorni, i lavori sono costati 2,4 milioni di euro. "Il Comune – commenta Cominelli – continua a fare la propria parte, come previsto nell’accordo di programma. La strada da percorrere è lunga, ma finalmente si vedono i primi risultati del lavoro portato avanti in questi anni".

Federica Pacella