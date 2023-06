Tutori, bando prorogato Quota 1.000 lontana

Aumentano i tutori per minori stranieri non accompagnati (Msna), ma per arrivare a quota 1000 ci vorrà ancora un po’ di tempo. Grazie al nuovo bando aperto a febbraio 2022 e prorogato ad agosto 2024, il numero di tutori è cresciuto, arrivando a circa 700 (rispetto ai 200 dello scorso anno), anche se molti devono ancora finire la formazione per cui non possono essere operativi. L’obiettivo è arrivare a 1000, visto che la quota di Msna presenti sul territorio è assestata da tempo attorno ai 3000 (2715 secondo l’ultima relazione del Ministero). Secondo quanto indicato nella relazione annuale del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza (che ha il compito di selezionare e formare i tutori volontari di Msna, accordandosi con i Tribunali per i minorenni), nel 2022 la Commissione ha esaminato 270 candidati tutori volontari. Nel complesso, in tutto l’anno sono state 367 le tutele attive di Msna nelle strutture di accoglienza del territorio lombardo, che hanno interessato 184 tutori volontari. Invece, sono state 201 le tutele che si sono chiuse, perché i ragazzi avevano raggiunto la maggiore età, anche se, da un’indagine tra i tutori, è emerso che la maggior parte resta comunque in contatto anche dopo i 18 anni, per aiutarli nella ricerca di un lavoro, di una casa, o anche solo per proseguire un legame di affetto. Ruolo del tutore, del resto, è proprio da intendersi come "espressione di genitorialità sociale", in quanto figura che prende in carico sia la rappresentanza giuridica del minore, "sia la volontà di costruire con i ragazzi una relazione umana attenta ai loro bisogni e alla realizzazione di un percorso di integrazione sociale".F.P.