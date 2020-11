"Non è solo il sole a causare l’aumento dei tumori della pelle, ma anche l’inquinamento. E in Italia si muore per questo tipo di tumore molto più al Nord che al Sud". È la sintesi di Piergiacomo Calzavara Pinton (foto), direttore della Clinica dermatologica dell’università di Brescia, al Congresso nazionale Sidemast, la società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse. Dal 1980 al 2015, ha spiegato l’esperto, l’incidenza del melanoma è passato da 5 casi per 100mila abitanti a più di 35 casi per 100mila abitanti in Veneto e Lombardia, mentre l’aumento in Calabria e Sicilia è da 3 casi a 10 casi su 100mila.

