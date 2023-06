Brescia, boom di truffe online: attenzione alla vendita di attrezzature da giardino. I consigli degli esperti

Brescia, 26 giugno 2023 – Nel bresciano aumentano le truffe informatiche. Il dato emerge dal lavoro degli investigatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Brescia, che sta riscontrando una recrudescenza del fenomeno delle truffe negli acquisti online.

“Oltre agli annunci fraudolenti per l’affitto di case vacanze, che aumentano con l’approssimarsi del periodo estivo - spiegano dalla Polizia Postale - quest’anno si sta registrando la presenza in rete di numerose inserzioni truffaldine concernenti la vendita di trattorini tagliaerba e altre attrezzature da giardino. Il modus operandi dei cybercriminali prevede sempre la creazione di profili social fake, apparentemente riconducibili a persone reali e affidabili, dietro i quali si nascondono invece truffatori che agiscono come singoli, ma anche vere e proprie organizzazioni criminali”.

Non mancano saggi consigli da parte degli esperti del web bresciani, ovvero porre attenzione ai feedback assegnati al venditore: se si tratta del primo annuncio postato da un nuovo venditore o da negozi online di recente creazione, optare per il pagamento in contrassegno; chiedere al venditore più dati possibili, così da avere una ragionevole certezza dell’identità della persona; diffidare di prodotti venduti a prezzi troppo bassi o addirittura fuori mercato; acquistare e vendere, per quanto possibile, nel territorio italiano, in quanto la tutela legale è completa ed effettiva; optare per sistemi di pagamento tracciabili, come ad esempio bonifici o servizi di provata affidabilità, come ad esempio PayPal; diffidare di chi fornisce caselle postali anziché indirizzi fisici; e evitare di fornire dati personali non strettamente necessari e diffidare di successive richieste di dati ulteriori rispetto a quelli già forniti.

Oltre a suggerire queste semplici regole di cautela e buon senso, la Polizia Postale raccomanda agli utenti della rete di diffidare di metodi di pagamento “stravaganti”, come quello, spesso suggerito dai truffatori, di recarsi presso sportello bancomat o postamat per ricevere la somma pattuita: in realtà, seguendo concitate e confuse istruzioni telefoniche, non si farà altro che trasferire denaro dal proprio conto corrente a una carta elettronica riconducibile ai malviventi