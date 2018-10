Brescia, 20 ottobre 2018 - Aveva adottato un metodo per vincere facile. Per questo, un barista della Vallesabbia è stato denunciato. I militari, durante un controllo, hanno accertato che l’uomo grattava leggermente il biglietto nel punto in cui può essere rivelato il codice che consente alla strumentazione elettronica del rivenditore di verificare se il tagliando è vincente o meno. Individuati i tagliandi vincenti, li teneva per sé versando l'importo dovuto per l'acquisto in modo da non destare sospetti, salvo poi mettere in vendita agli ignari clienti quelli dei quali aveva già accertato la mancata vincita.

I Carabinieri hanno così sequestrato una cinquantina di biglietti già controllati e sequestrato amministrativamente circa 200 pacchetti di sigarette di varie marche estere che erano poste in vendita pur avendo il titolare della tabaccheria la licenza scaduta. Circostanze delle quali è stata informata l’Agenzia delle Dogane Ufficio del Monopolio di Brescia.

